Jannik Sinner contro Daniil Medvedev sul cemento della Rod Laver Arena di Melbourne per la finale degli Australian Open.

Il primo set finisce 6-3 in favore del russo. Più combattimento su ogni game nel secondo, ma il risultato non cambia: 6-3 per Medvedev.

L’altoatesino trova la reazione più decisa, e maggiore precisione, nel terzo set: strappando il break nell’ultimo game, grazie a quattro errori di dritto dell’avversario, conquista il 6-4 e rimane in partita.

