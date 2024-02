Ha solo 28 anni, ma Patrick Mahomes è già uno dei migliori quarterback di tutti i tempi. Dopo stanotte, ancora di più. I suoi Kansas City Chiefs si sono aggiudicati il 58esimo Superbowl, la finale dei playoff del campionato di football americano, evento sportivo più seguito al mondo.

All’Allegiant Stadium di Las Vegas battuti in finale i San Francisco 49ers, con un 25-22 nel segno di Mahomes, appunto, e di Travis Kelce, il tight end incaricato di “convertire” in touchdown le invenzioni della stella texana.

Per i Chiefs è terzo titolo in cinque anni, ma soprattutto il secondo consecutivo: un back to back, il bis, non accadeva da vent’anni, quando a chiuderlo fu Tom Brady con i suoi New England Patriots. Grande spettacolo all’intervallo, come sempre, per l’half-time show di Usher.

