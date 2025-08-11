Ore di cauto ottimismo per Lorenzo “Bonni” Bonicelli, il 23enne ginnasta di Abbadia Lariana rimasto gravemente ferito lo scorso 23 luglio durante le qualifiche di ginnastica artistica alle Universiadi in Germania.

La caduta, avvenuta all’uscita dalla terza rotazione agli anelli, gli aveva provocato una sublussazione della quinta vertebra — ridotta con un intervento chirurgico — e un danno neurologico.

Dopo essere stato ricoverato al Policlinico Universitario di Essen, il 7 agosto Bonicelli è stato trasferito in aeroambulanza all’ospedale Niguarda di Milano, dove si trova nel reparto di Neurorianimazione. Qui sta affrontando un delicato percorso di recupero.

Ogni progresso è vissuto come una conquista, mentre l’accesso alle visite rimane regolato: un visitatore alla volta, nel pomeriggio, con mascherina e camice.

Vicino a Bonni, oltre ai familiari, c’è sempre la fidanzata Lisa Rigamonti, ginnasta e infermiera, che preferisce lasciare a Gilardoni il compito di aggiornare amici e sostenitori. Alla fine di luglio aveva condiviso un messaggio sui social per chiedere vicinanza al compagno: «Quello che è successo è qualcosa di molto complicato, che gli cambierà la vita. Bisogna aspettare per avere certezze sul domani».

