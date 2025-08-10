Lutto nel mondo del tennis sardo. Stamane, dopo una lunga malattia, è venuto a mancare Vincenzo Celli, ex dirigente del Comitato regionale sardo della Federazione tennis negli anni 90 e 90. Aveva 88 anni.

Grande appassionato, prima dirigente nel suo circolo, il Gs Monopoli di Stato di Cagliari, poi cooptato dal presidente Gianfelice Pilo nel 1985 nella Federtennis regionale, si è sempre occupato dell’attività giovanile, accompagnando i migliori talenti isolani nelle manifestazioni nazionali e internazionali. Ha lavorato per tanti anni anche durante la presidenza di Antonello Montaldo con l’immancabile sorriso bonario. Una vita per il tennis: al ricordo della moglie, Emma Angelina scomparsa da tempo e apprezzatissima giudice arbitro, è intitolato il più importante torneo giovanile in Sardegna che si disputa ogni anno sui campi delle Saline a Cagliari e che assegna i titoli regionali di categoria. E giocatori di buon livello regionale sono stati anche i figli di Vincenzo Celli, Stefania e Gianni, ai quali va il cordoglio dell’intero movimento tennistico sardo.

