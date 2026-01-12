Nicole Correddu, karateka 16enne di Sorso Jun +66 kg, già medaglia d'oro in Germania nel 2025, è stata convocata dalla Nazionale Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali per rappresentare l'Italia nel prossimo Campionato Europeo Giovanile che si svolgerà a Cipro a febbraio.

La convocazione arriva dopo tanti anni di sacrificio, sudore e determinazione, un percorso segnato da tanti successi dell'atleta, punta di diamante della società World Wellness Karate Sorso e seguita dal tecnico Fabio Idini, allenatore della Nazionale, e dal mental coach sempre al suo fianco, Giovanni Savarese.

Nicole Correddu, studentessa a Sassari del corso di studi di Scienze Umane, considerata una delle migliori atlete italiane della disciplina del karatè, è l'unica sarda a rappresentare l'Italia. Nel 2024 conquistò a Jesolo un importante terzo posto ai Mondiali giovanili (cat +61).

Per lei in precedenza anche un terzo posto agli Europei in Georgia e un argento ai Giochi del Mediterraneo giovanili di Olbia.

© Riproduzione riservata