milano-cortina
11 febbraio 2026 alle 20:27aggiornato il 11 febbraio 2026 alle 20:36
Dream team Italia nello slittino: oro anche nel doppio uominiEmanuel Rieder e Simon Kainzwaldner conquistano il titolo olimpico
Grande Italia dello slittino. Arriva il secondo oro di giornata nel doppio maschile: dopo il trionfo femminile, anche il tandem azzurro composto da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner sale sul gradino più alto del podio.
(Unioneonline)
