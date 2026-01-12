Nella domenica in cui alcune delle antagoniste dirette ottengono vittorie pesanti, l’Olbia deve accontentarsi di un pareggio. Ma l’1-1 strappato al Valmontone, oggi terzo in classifica, potrebbe essere un assaggio del risveglio dei bianchi.

Reduce da tre sconfitte, nella trasferta della 2ª giornata di ritorno del campionato di Serie D l’Olbia interrompe il digiuno e sale a quota 20 nel girone G.

La posizione (la quartultima) non cambia, e la salvezza diretta si allontana, distando ora 5 lunghezze. Tuttavia, la prestazione offerta al campo comunale “Dei Gelsi” fa ben sperare e già al prossimo turno si potrebbe approfittare dello scontro diretto con la Palmese per muovere la classifica in modo deciso.

Al Nespoli domenica mancherà per squalifica Saggia, che ieri ha rimediato la quinta ammonizione, ma se è vero che ai piani alti del club è in arrivo la svolta per l’Olbia a breve potrebbe iniziare un altro campionato.

