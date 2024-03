La valdostana Federica Brignone trionfa al gigante di Aare. Una seconda manche strepitosa ha permesso all’azzurra di trionfare allo slalom gigante di coppa del mondo femminile, il penultimo della stagione.

Per lei, a 33 anni, è il quinto successo stagionale ed il 26esimo in carriera, che soprattutto le tiene in corsa per la coppa di disciplina.

La svizzera Lara Gut-Behrami, oggi terza dietro all’italiana e alla svedese Sara Hector, ha 745 punti nella classifica di gigante contro i 650 della Brignone.

Ai piedi del podio, quarta, l'altra azzurra Marta Bassino.

