S'intitola "Ussi80. Racconti mundial: voci, leggende e campioni con i protagonisti di ieri e di oggi. Omaggio a Nando Martellini e Bruno Pizzul - Sport e sociale: per una Sardegna inclusiva, coesa, contro discriminazioni e disuguaglianze" l'evento che festeggia gli 80 anni dell'Ussi (Unione stampa sportiva italiana) in tre tappe nel sud Sardegna, a Sanluri, Serdiana e Villasimius.

Alla Comunità La Collina di don Ettore Cannavera: incontro, docufilm e dibattito con la plurimedagliata paralimpica, Martina Caironi e la campionessa di immersione in apnea, Chiara Obino, Nicola Riva, le vecchie glorie del Cagliari. Per la cerimonia conclusiva dell’evento, a Villasimius dal 5 al 7 luglio, sarà gradito ospite anche il campione del mondo di Spagna ’82, Marco Tardelli. Al suo fianco, Beppe Dossena, Gianfranco Zola, Leonardo Pavoletti, gli indimenticati David Suazo, Robert Acquafresca, Mauro Esposito e Renato Copparoni.

La manifestazione. Con i campioni e le campionesse del passato e del presente, nel ricordo dei grandi telecronisti Rai tra sport, etica e inclusione, la manifestazione prevede interventi e video per la gran parte inediti di Giovanni Malagò, Simonetta Martellini, Fabio Pizzul, Antonio Cabrini, Dalia Kaddari, Lorenzo Pellegrini, Diana Bianchedi, Matteo Marani, Gianfranco Zola, Maryna Vynohradova, Duvan Zapata, Gianfranco Coppola e Special Olympics. A Villasimius sono previsti riconoscimenti ai grandi interpreti di tv, sport e comunicazione.

Appuntamenti. Giovedì 21 maggio, alle 18.30, la sala della Comunità La Collina – località S’Otta, ss 387, Serdiana - ospita il secondo step dell’evento - dopo il ricordo di Giampiero Galeazzi a Gianni Minà – prosegue su sport paralimpico, educazione alla legalità, aggiornamento professionale, territorio e scuole. L’Ussi, guidata da Gianfranco Coppola, ha dedicato l’evento agli autori di tante telecronache vittoriose, tra queste la finale Mundial di Madrid ‘82. Numerosi i video a corredo dei big del calcio e del mondo dello sport.

Il dibattito in Comunità. Ai lavori di Serdiana sono attesi Giuseppe Meloni (presidente Odg), Paolo Mastino (presidente Ussi), Piero Comandini (presidente Consiglio regionale), Claudio Secci (presidente Comitato paralimpico), Antonio Manchia (Special Olympics) Nicola Riva, Beppe Tomasini, Gigi Piras, Martina Caironi, Chiara Obino, Maryna Vinohradova, Maryna Khilko, autorità e atleti.

Special guest internazionali. Figure di pregio a Ussi80: 1) Sanluri, martedì 5 maggio - docufilm “Mennea segreto” di Emanuela Audisio, con il magistrato Paolo De Angelis e gli olimpionici d’atletica Gianfranco Dotta (coach), Sandro Floris, Ernesto Nocco e Angelino Cherchi: da under 16 ha sconfitto nei 60 piani Pietro Mennea. La Comunità la Collina di don Ettore Cannavera ospita il dibattito “Ruolo dello sport nel sociale” con interventi di esperti, tecnici, cronisti, celebrità. A Villasimius, venerdì 5 giugno, si aprirà l’evento con il corso Ussi e Odg su “Ussi80, Sardegna inclusiva, coesa contro discriminazioni e disuguaglianze”. A seguire, cerimonia inaugurale, commemorazione Martellini e Pizzul, attività di promozione sportiva, torneo di padel a inviti, calcio a sette tra ex campioni e Special Olympics.

(Unioneonline)

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