Sabato lo spareggio per la Promozione fra l'Accademia Sulcitana e la Gioventù SarrochHanno terminato primi con 71 punti il girone A
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Lo spareggio Accademia Sulcitana-Gioventù Sarroch per il primo posto del girone A della Prima categoria e quindi per il salto il Promozione, verrà giocata sabato 16 maggio, alle ore 17,30 , sul campo sportivo Comunale “Edoardo Sanna” di Elmas.
La perdente parteciperà alla successiva fase dei “playoff”.
Le due squadre hanno chiuso il girone al primo posto con 71 punti, uno in più del Decimo 07. Qualora in tempi regolamentari terminassero in parità, verranno disputati due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Persistendo la parità si eseguiranno i tiri di rigore secondo le norme vigenti.