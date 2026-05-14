Al Poetto atleti da tutta Italia per il “Triathlon Città di Cagliari”Domenica 17 la Sprint con 200 atleti, sabato 16 il campionato interforze
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Triathlon Città di Cagliari il prossimo fine settimana al Poetto. Un'edizione 2026 in versione allargata: sabato 16 ci sarà anche il terzo campionato italiano interforze di Triathlon Super Sprint, promosso dallo Stato Maggiore della Difesa con il supporto logistico del Reparto sperimentale e standardizzazione tiro aereo di Decimomannu. Parteciperanno Forze armate, Guardia di finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
La gara si svolgerà sulla distanza Super Sprint, con 400 metri di nuoto, 10 chilometri di ciclismo e 2,5 di corsa, nelle categorie maschile, femminile, staffetta e diversamente abili.
Sempre sabato 16 in programma anche le gare giovanili, valide per l'assegnazione dei titoli regionali di categoria. Domenica spazio alla gara su distanza Sprint, con 750 metri di nuoto, 20 chilometri di ciclismo e 5 di corsa, valida per l'assegnazione del titolo regionale assoluto alla partenza attesi circa 200 atleti provenienti da tutta Italia.