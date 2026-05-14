Domenica si gioca il playoff Villacidrese-BonorvaIl Castiadas rinuncia alla finalina per il terzo posto
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Il Comitato regionale della Figc ha ufficializzato le date della finale del playoff di Promozione fra Villacidrese e Bonorva. Domenica 17 maggio alle 17 (accordo fra le Società) si giocherà al Campo Comunale di “Villacidro” . Il ritorno, a Bonorva il 24 maggio alle ore 16, al Campo Comunale “Chicchito Chessa”. Qualora, al termine dei due incontri (andata e ritorno), i tempi regolamentari terminassero in parità, si disputeranno due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Persistendo la parità, si eseguiranno i tiri di rigore. La graduatoria finale dei Play-Off di Promozione corrisponderà alla graduatoria (completamento organico o per eventuali ripescaggi) che verrà utilizzata, se necessario, per eventuali ammissioni al campionato regionale di Eccellenza stagione sportiva 2026/2027.
Non verrà invece giocata la cosiddetta finalina valida per il terzo e quarto posto fra Castiadas e Usinese. «Con comunicazione inviata in data 11 Maggio 2026, la Società Castiadas 1973 comunica, a causa di problemi organizzativi, la rinuncia alla disputa del terzo turno “playoff” per determinare la 3^ e 4^ posizione in classifica. Pertanto, le gare Castiadas 1973/-Usinese valevoli per il terzo turno e programmate per domenica 17 e domenica 24 Maggio, non verranno disputate».