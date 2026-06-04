Torna l'appuntamento con il Premio Fair Play Menarini, giunto alla sua 30esima edizione e che il prossimo 2 luglio, al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze, premierà i campioni dell'edizione 2026.

I nomi dei vincitori sono stati svelati nella cerimonia di presentazione andata in scena al Salone d'Onore del Coni e tra loro ci sono Achille Polonara (basket), Antonella Palmisano (atletica), Chiara Mazzel (sci paralimpico), Daniele Garozzo (scherma), Gianfranco Zola (calcio), Gregorio Paltrineri (nuoto), Simone Anzani (pallavolo), Armand Duplantis (atletica) e il trio del pattinaggio sul ghiaccio olimpico formato da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti. Ben nove discipline rappresentate per un premio che, come sottolineato dal presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, omaggia da sempre "l'etica, il rispetto e la legalità. La parola rispetto raccoglie tutti i valori dello sport, per essere autonomi bisogna rispettare l'ambiente in cui ci si trova. Utilizzare delle scorciatoie non porta a nulla e bisogna essere coerenti. I ragazzi che premiamo oggi sono esempio di etica e rispetto".

Durante la cerimonia,poi, riconoscimenti anche per Alberto Belluzzi (scherma), Gloria Tinaburri (equitazione), Matteo Pasqualetti (pallavolo), tre ragazzi che si sono distinti per i loro gesti e che hanno ricevuto il Premio Fair Play Menarini "Giovani".

(Unioneonline)

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