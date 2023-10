Sarà una grande giornata quella di oggi al Fip Platinum Sardegna, col campo centrale del Tennis Club Cagliari che dalle 10.30 vedrà quattro semifinali di altissimo livello (ingresso gratuito, come per tutto il torneo). Nel maschile il big match è Federico Chingotto e Mike Yanguas contro Maxi Sánchez e Luciano Capra, rispettivamente teste di serie numero 1 e 3 del tabellone nonché quattro dei migliori giocatori di padel al mondo, con il via che avverrà non prima delle 18 a completare il programma.

I primi ieri sera hanno battuto 7-5 6-7(4) 7-5 Ramírez del Campo-García Rodrigo, al termine di una partita splendida e avvincente durata oltre due ore, i secondi hanno a loro volta sofferto e dovuto attendere il terzo set per qualificarsi contro Del Castillo-Sager (2-6 6-4 7-5). L'altra semifinale è fra le teste di serie numero 4 e 5, Nieto-Rico e Gil-Moyano, con questi ultimi che hanno eliminato a sorpresa Momo González e Javier Garrido con un doppio 6-4. Per Nieto-Rico, invece, 7-6(2) 3-6 6-3 su Campagnolo-Esbri.

Tabellone femminile. Ai quarti del Fip Platinum Sardegna c'erano quattro italiane ai quarti, con Carolina Orsi come unica che accede in semifinale. In coppia con Carla Mesa, ha battuto 7-5 6-4 l'altra italiana Lorena Vano e la spagnola Letizia Manquillo 7-5 6-4. Per Orsi oggi prima partita delle semifinali, alle 10.30 contro Marina Martínez Lobo e Nuria Rodríguez (ieri 6-4 6-3 contro Colombon-Godallier). Patricia Llaguno e Lucía Sainz, le favorite per vincere il torneo, hanno superato al terzo set Guinart España-Navarro Björk 4-6 6-3 6-3: giocheranno con Beatriz Caldera Sánchez e Ana Catarina Noguera, che nel pomeriggio di ieri hanno battuto 6-1 6-2 la coppia italiana Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena.

© Riproduzione riservata