Olimpiadi invernali, Polonara porta la fiaccolaL’ala della Dinamo Sassari: «È stato molto emozionante»
Due mesi fa il trapianto di midollo osseo per combattere la leucemia mieloide. Un mese fa il momento più difficile: dieci giorni in coma. La settimana scorsa la prima uscita per assistere alla partita della nazionale di basket, della quale è capitano. Oggi Achille Polonara ha portato a Roma la fiaccola delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.
Un tedoforo d'eccezione per la prima tappa. Polonara ha ricevuto la fiaccola da Gianmarco Tamberi, campione di salto in alto ma anche grande appassionato di basket che pratica appena può. Polonara come la fiamma olimpica porta speranza ed è diventato testimonial per la campagna che vuole favorire le donazioni.
«È stata davvero emozionante questa apertura delle Olimpiadi invernali», ha dichiarato l'ala della Dinamo che ha ringraziato tutti per l'affetto che riceve ogni giorno.