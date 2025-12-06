Interrompere il digiuno di vittorie che dura da 14 giornate è l'obiettivo primario della Torres che scende in campo domani al “Vanni Sanna” (inizio 14.30) contro il Pineto, che si è issato al sesto posto, proseguendo sulla falsariga della stagione scorsa dopo l'arrivo del tecnico Tisci.

Il tecnico Alfonso Greco non può ancora disporre degli esterni Zecca e Scheffer, quindi dovrebbe confermare almeno dieci undicesimi della squadra proposta a Livorno. Gli unici veri dubbi sono in attacco, dove sono in quattro a contendersi due o tre maglie: Musso, Diakite, Starita e Di Stefano.

Scelta non semplice dato che gli ospiti utilizzano la difesa a quattro e quindi è difficile creare la superiorità numerica, ma si può ottenere l'uno contro uno soprattutto se Sala a destra e Zambataro a sinistra riusciranno a “sfondare” sulla fascia per proporre i cross.

Il Pineto ha nell'attaccante Bruzzaniti il giocatore più pericoloso: 8 reti, più di quelle segnate finora da tutta la Torres.

