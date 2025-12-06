Dopo aver fermato la capolista Scafatese al Nespoli sull’1-1, l’Olbia ferma il Trastevere 2-2 a casa sua. Decisive questo pomeriggio le reti di Ragatzu e Furtado, grazie alle quali la squadra di Favarin è riuscita a capitalizzare una prova di carattere e a riacciuffare al Trastevere Stadium di Roma la vice primatista del girone G.

L’anticipo della 15ª giornata del campionato di Serie D, che segna il debutto da titolare in maglia bianca del neo acquisto Congiu al centro della difesa, si sblocca al 39’, quando i padroni di casa passano in vantaggio con Morano. Tempo 5’, però, l’Olbia pareggia i conti con Ragatzu e si va all’intervallo sull’1-1.

A inizio ripresa il Trastevere si riporta avanti con Lorusso (9’). Tuttavia, la gioia per il ritrovato vantaggio dura poco, perché al quarto d’ora Furtado, servito da capitan Ragatzu, va a segno per il definitivo 2-2.

