Il Sassuolo manda ancora più a fondo la FiorentinaLe partite della 14esima giornata, con risultati e marcatori
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Serie A in campo per la 14esima giornata di campionato. Ecco il tabellone delle partite in programma, con risultati, marcatori e classifica.
Sabato 6 dicembre
Ore 15 – Sassuolo-Fiorentina 3-1 (9’ Mandragora, 14’ Volpato, 46’ Muharemovic, 65’ Konè)
Ore 18 - Inter-Como
Ore 20.45 - Verona-Atalanta
Domenica 7 dicembre
Ore 12.30 – Cremonese-Lecce
Ore 15 – Cagliari-Roma
Ore 18 - Lazio-Bologna
Oree 20.45 – Napoli-Juventus
Lunedì 8 dicembre
Ore 15 – Pisa-Parma
Ore 18 Udinese-Genoa
Ore 20.45 – Torino-Milan
**
CLASSIFICA:
Milan 28
Napoli 28
Inter 27
Roma 27
Como 24
Bologna 24
Juventus 23
Sassuolo 20
Lazio 18
Udinese 18
Cremonese 17
Atalanta 16
Torino 14
Lecce 13
Cagliari 11
Genoa 11
Parma 11
Pisa 10
Fiorentina 6
Verona 6
(Unioneonline)