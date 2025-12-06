Serie A in campo per la 14esima giornata di campionato. Ecco il tabellone delle partite in programma, con risultati, marcatori e classifica.

Sabato 6 dicembre

Ore 15 – Sassuolo-Fiorentina 3-1 (9’ Mandragora, 14’ Volpato, 46’ Muharemovic, 65’ Konè)

Ore 18 - Inter-Como

Ore 20.45 - Verona-Atalanta

Domenica 7 dicembre

Ore 12.30 – Cremonese-Lecce

Ore 15 – Cagliari-Roma 

Ore 18 - Lazio-Bologna

Oree 20.45 – Napoli-Juventus 

Lunedì 8 dicembre

Ore 15 – Pisa-Parma

Ore 18 Udinese-Genoa

Ore 20.45 – Torino-Milan 

CLASSIFICA:

Milan 28

Napoli 28

Inter 27

Roma 27

Como 24

Bologna 24

Juventus 23

Sassuolo 20
Lazio 18

Udinese 18

Cremonese 17

Atalanta 16

Torino 14

Lecce 13

Cagliari 11

Genoa 11

Parma 11

Pisa 10

Fiorentina 6

Verona 6

