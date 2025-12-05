il sorteggio
05 dicembre 2025 alle 20:42aggiornato il 05 dicembre 2025 alle 20:42
Mondiali: se qualificata l’Italia nel girone B con Canada, Qatar e SvizzeraL’ipotesi nel caso di vittoria ai play off: primo match a marzo contro l’Irlanda del nord
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Se l'Italia si qualificherà per i Mondiali 2026 sarà inserita nel girone B con Canada, Qatar e Svizzera.
Lo ha deciso il sorteggio della rassegna iridata 2026 a Washington.
L'Italia cercherà il pass mondiale nella semifinale contro l'Irlanda del Nord (il 26 marzo a Bergamo) ed eventualmente contro la vincente di Galles-Bosnia (il 31 marzo in trasferta).
© Riproduzione riservata