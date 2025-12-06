Verso Cagliari – Roma, i convocati di PisacaneTornano Folorunsho e Palestra
Sono 24 i giocatori convocati da mister Pisacane per la gara Cagliari – Roma, in programma domani, domenica 7 dicembre, all’Unipol Domus. Assente invece Mina.
Il tecnico rossoblù ha perso anche Mattia Felici, operato ieri dopo la rottura del legamento crociato anteriore sinistro durante la partita di Coppa Italia disputata al Maradona contro il Napoli mercoledì sera. Assente anche Ze Pedro e Andrea Belotti.
Rientrano in lista Folorunsho e Palestra e insieme a loro, pronti alla sfida: Caprile, Idrissi, Luperto, Adopo, Kiliçsoy, Gaetano, Deiola, J. Rodriguez, Prati, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Pintus, Ciocci, Liteta, Zappa, Borrelli, Radunovic, Obert, Luvumbo, S. Esposito.