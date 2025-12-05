Dopo la sosta forzata per la cancellazione della gara di Rimini, esclusa dalc ampionato, la Torres riparte da un impegno casalingo: domenica arriva alle 14.30 il Pineto, formazione che occupa la sesta posizione. I rossoblù invece sono diventati ultimi, ma visto che la retrocessione diretta ha già colpito il Rimini, le ultime quattro rappresentano la zona playout.

Il tecnico Alfonso Greco presenta il match: “Incontriamo una squadra che sicuramente va affrontata nel modo giusto. Una squadra organizzata, che ha gamba, concetti ben precisi, giocatori che possono fare la giocata di qualità e spostare la partita, quindi serve una prova d'alto livello a cominciare dall'agonismo”.

Restano ancora fermi gli esterni Zecca e Scheffer che lavorano a parte per recuperare dai rispettivi infortuni.

Col ritorno di Greco la Torres è tornata al gol, ma non ancora alla vittoria, che manca dalla prima giornata di campionato.

