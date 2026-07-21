In calo gli incidenti negli stadi nella stagione conclusa. Il dato è emerso nel corso di un riunione presieduta al Viminale dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, cui hanno partecipato il presidente della Figc Giovanni Malagò e i presidenti delle tre Leghe del calcio professionistico e della Lega Nazionale Dilettanti.

Al centro della riunione l'analisi dell'evoluzione dei fenomeni di violenza e delle infiltrazioni criminali nel mondo del tifo, nonché il percorso avviato per aggiornare gli strumenti di prevenzione delle violenze.

Nel corso dell'incontro sono stati esaminati i dati più recenti dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, che evidenziano, a fronte di un incremento delle misure di prevenzione, una sensibile riduzione degli episodi critici: nella stagione 2025-2026 gli incontri con incidenti sono diminuiti del 33,5% rispetto all'anno precedente, mentre i feriti tra le Forze di polizia sono calati del 32,8%.

Contestualmente, il Viminale sta lavorando a un disciplinare tecnico che introduce strumenti più incisivi, tra cui la progressiva dematerializzazione dei biglietti, verifiche preventive attraverso le banche dati delle Forze di polizia e linee guida uniformi per tutti i club professionistici.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata