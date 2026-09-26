George Russell su Mercedes vince il Gran Premio di Azerbaigian dopo essere partito dalla pole. A Baku completano il podio le due Red Bull di Max Verstappen e Isack Hadjar. Quarto Charles Leclerc su Ferrari, quinto il leader del mondiale Kimi Antonelli (partito sedicesimo). Sesta l'altra Rossa di Lewis Hamilton.

«Oggi sicuramente non avevo il passo dei weekend scorsi, è stato fin da subito in salita con i problemi nelle libere e l'errore in qualifica – le parole di Antonelli ai microfoni di Sky -. È stato il weekend peggiore dell'anno, e oggi è uno di quei giorni in cui devi essere contento per un quinto posto, anche con quello che è successo con la safety. Non sono contento della mia guida, è un peccato ma in fin dei conti è andata così, George ha fatto un weekend fantastico ma già in Bahrein cercherò di rimettere le cose a posto».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata