Un fine settimana di grande soddisfazione per Massimiliano Gerina, giovane pilota di 15 anni, originario di Capoterra, protagonista nel quarto e penultimo appuntamento del Trofeo MES MotoEstate, disputato sul circuito di Varano de’ Melegari, in provincia di Parma.

Gerina ha affrontato il weekend con determinazione, riuscendo a ottenere un importante risultato complessivo. In Gara 1 il pilota sardo ha chiuso al quarto posto, sfiorando il podio al termine di una gara combattuta.

La rivincita è arrivata in Gara 2, dove Massimiliano ha alzato ulteriormente il livello della propria prestazione, conquistando un brillante terzo posto e salendo così sul podio. Un risultato significativo per il giovane pilota di Capoterra, che conferma la sua competitività e la costante crescita nel corso della stagione.

Il round di Varano rappresentava il quarto dei cinque appuntamenti previsti dal Trofeo MES MotoEstate. All’appello manca ora soltanto l’ultimo decisivo weekend, in programma a Cervesina, a fine settembre.

Sarà proprio l’ultima gara della stagione a stabilire gli equilibri definitivi della classifica e a decidere la posizione di Gerina nella classifica generale del campionato. Il podio conquistato a Varano rappresenta quindi un’iniezione di fiducia importante in vista dell’appuntamento conclusivo.

Per Massimiliano Gerina, a soli 15 anni, si apre dunque la fase più importante della stagione: un’ultima gara per giocarsi fino in fondo le proprie possibilità e provare a chiudere il campionato con un risultato di prestigio.

A Cervesina sarà tutto da decidere. E il giovane talento di Capoterra è pronto a dare battaglia fino all’ultima curva.

© Riproduzione riservata