Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di San Marino classe MotoGp. Il campione spagnolo della Ducati ufficiale ha preceduto la Ducati del team Gresini del fratello Alex Marquez, secondo, e la Ktm di Pedro Acosta. Quinto Jorge Martin su Aprilia ufficiale, dietro anche a Fermin Aldeguer su Ducati Gresini.

Oltre a Marco Bezzecchi su Aprilia, caduto nelle fasi iniziali della corsa anche Francesco Bagnaia sull'altra Ducati ufficiale

(Unioneonline).

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