Gran Premio San Marino
13 settembre 2026 alle 15:03aggiornato il 13 settembre 2026 alle 15:03
MotoGp, a Misano vince Marc Marquez, quinta l'Aprilia di MartinSeconda la Ducati Gresini di Alex Marquez, terzo Acosta su Ktm, cade Bagnaia
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Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di San Marino classe MotoGp. Il campione spagnolo della Ducati ufficiale ha preceduto la Ducati del team Gresini del fratello Alex Marquez, secondo, e la Ktm di Pedro Acosta. Quinto Jorge Martin su Aprilia ufficiale, dietro anche a Fermin Aldeguer su Ducati Gresini.
Oltre a Marco Bezzecchi su Aprilia, caduto nelle fasi iniziali della corsa anche Francesco Bagnaia sull'altra Ducati ufficiale
(Unioneonline).
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