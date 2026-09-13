Gp di Spagna
13 settembre 2026 alle 16:46
F1, Kimi Antonelli vince anche a Madrid davanti a Verstappen e NorrisQuarto Leclerc, quinto Russell. Ritirato nei primi giri Hamilton
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Kimi Antonelli su Mercedes vince il Gran Premio di Spagna davanti a Max Verstappen su Red Bull e a Lando Norris su McLaren. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, quinta l'altra Mercedes di George Russell.
Ritirato dopo pochi giri l'altro pilota di Maranello, Lewis Hamilton, per un problema ai freni. (Unioneonline)
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