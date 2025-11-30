Verstappen vince in Qatar e riapre il Mondiale di F1 a un Gran Premio dalla fineSolo quarto il leader Norris, che ora ha 12 punti di vantaggio sull’olandese e 16 sul compagno di squadra Piastri. Si decide tutto ad Abu Dhabi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Gran Premio del Qatar. Seconda la McLaren di Oscar Piastri davanti alla Williams di Carlos Sainz. Solo quarta l'altra McLaren del leader del Mondiale Lando Norris, quinta la Mercedes di Kimi Antonelli.
Un risultato che riapre clamorosamente il Mondiale a un Gran Premio dal termine, ad Abu Dhabi la prossima settimana. Max Verstappen riduce il distacco dal leader del campionato
Lando Norris a soli 12 punti. Oscar Piastri scala in terza posizione nella classifica piloti, superato da Verstappen, ed è ora a -16 dal compagno di squadra Norris.
Le Ferrari: chiude all'ottavo posto Charles Leclerc, mentre è solo dodicesimo Lewis Hamilton. In top 10 chiude sesta la Mercedes di George Russell davanti alla Aston Martin di Fernando Alonso. Nona la Rading Bulls di Liam Lawson Racing che ha preceduto la Red Bull di Yuki Tsunoda.
(Unioneonline)