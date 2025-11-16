Si è chiusa in gloria la stagione di Marco Bezzecchi, splendido vincitore sul circuito di Valencia. Partito dalla pole, il riminese dell'Aprilia ha condotto per tutti i 27 giri la gara della MotoGP e, una volta rientrato al box, ha deposto sul serbatoio della sua RS-GP25 un anello, in segno di amore eterno.

Sul podio della premiazione lo hanno accompagnato lo spagnolo Raul Fernandez, anche lui targato Aprilia, ma del team satellite Trackhouse, ed il romano Fabio Di Giannantonio (Ducati VR-46).

Per Bezzecchi («mi sono divertito molto, soprattutto alla fine, Raul era velocissimo e si avvicinava sempre di più a ogni giro. Andare in vacanza così é un bel boost, sono carico») é la sesta vittoria in top-class, la terza di quest'anno, la seconda consecutiva dopo Portimao.

Dietro questo terzetto ecco Pedro Acosta (KTM), che ha preceduto le Ducati del team Gresini di Fermin Aldeguer e Alex Marquez. Settima la Honda di Luca Marini.

La classifica finale del mondiale piloti recita Marc Marquez 545 punti, il fratello Alex 467 e Bezzecchi 353.

(Unioneonline)

