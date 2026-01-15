San Vito, i campioni del mondo di Enduro in ritiro sull’IsolaIl Ct Cris ti an Rossi e la sua squadra confermano la scelta della Sardegna
Anche quest’anno il Sarrabus ospita i campioni del mondo Enduro in carica, reduci dalla vittoria nell'ultima "Sei giorni FIM", svoltasi a Bergamo dal 24 al 29 agosto 2025. I campioni del World trophy e Junior Trophy si alleneranno in vista dei prossimi appuntamenti mondiali in territorio del Comune di San Vito.
Gli stessi allenamenti potranno essere seguiti da vicino durante le sessioni che si terranno martedì e mercoledì prossimi vicino al centro abitato dalle ore 10 alle 14:30.
Il Ct Cristian Rossi e i tecnici nazionali Alex Zanni e Andrea Balboni dal 2020 si affidano, per l’organizzazione del ritiro invernale in terra sarda, all’esperienza di Stefano Usai (Consigliere Co.re. Sardegna Federazione Motociclistica Italiana), che nella zona individua i terreni ideali alla pratica dell’enduro.