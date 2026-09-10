Uscita sconfitta dal derby con l'Ossese (3-0) nella prima di campionato, ora il Latte Dolce debutta in casa, sabato alle 15. L'avversaria è la quotata Paganese. Il tecnico Michele Fini presenta il match: «Sappiamo che affrontiamo una squadra che sarà protagonista nel girone G. Viene dalla vittoria in casa sul Pomezia. È una squadra costruita per ambire a vincere il campionato, ma non dobbiamo avere paura e giocare la nostra partita, gagliarda e concentrata, senza trascurare le situazioni di pericolo quando l'avversaria ha la palla, fare pressione sul portatore di palla e metterci cattiveria».

L'allenatore biancoceleste spiega: «Dopo la sconfitta di Ossi la squadra ha voglia di rifarsi che non significa andare all'arrembaggio ma usare la testa per tutti i 90 minuti, a Ossi lo abbiamo fatto nel primo tempo, non concretizzando le occasioni create, mentre nel secondo non siamo riusciti a farlo. Capiterà in altre partite di andare sotto di un gol, bisogna metabolizzarlo e continuare a giocare come possiamo fare».

Qualche assenza non preoccupa Fini: «Mi fido di qualsiasi elemento della squadra quindi non ho timore a mettere un giocatore al posto di un altro. Dipende da loro, faccio le scelte in base a quello che vedo in settimana, dando la preferenza a chi ci mette il cuore, quindi tutti possono giocare titolari».

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