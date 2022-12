Nicolò Martinenghi conquista la medaglia d'argento nei 100 rana maschili ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Melbourne.

Il varesino nuota in crescendo a ogni virata, tocca in 56"07 ma non riesce a ricucire nei confronti dello statunitense Nic Fink, che si aggiudica l'oro in 55"88, e deve accontentarsi di un comunque positivo secondo gradino del podio.

Medaglia di bronzo per il britannico Adam Peaty.

Sesta posizione per l'altro azzurro in finale, Simone Cerasuolo, che ferma il tempo in 56"99.

(Unioneonline)

