L'Asd Rugby Sassari sarà presente alla nuova stagioneLa società si concentra sul settore giovanile
La ASD Rugby Sassari si prepara ad affrontare una stagione complessa con un motto che non lascia spazio all’immaginazione: «Siamo ancora qua». Dopo un periodo difficile, la dirigenza ha infatti avviato un rilancio basato su due pilastri: investire sui più piccoli, futuro del club, e rafforzare il gruppo dirigente con nuovi ingressi.
I numeri crescono - soprattutto nelle categorie Under 8 e Under 10 - con team presenti a tutti i raduni regionali e capaci di riportare entusiasmo in un ambiente che vive anche e soprattutto di entusiasmi.
Più delicata la situazione sul fronte Senior: «Ringraziati gli atleti che non hanno smesso di allenarsi e sostenere il club, la società si è scusata con chi invece non ha potuto giocare in serie C, scelta necessaria per dare forma ad una ricostruzione frenata dai pochi tesserati e da dinamiche di mercato aggressive«.
Fondamentale il gemellaggio con l’Amatori Rugby Alghero, risorsa strategica per dare corpo al progetto grazie all’unione delle forze e funzionale al costruire un percorso competitivo. A questo si affianca il lavoro nelle scuole, con il supporto di giocatori di serie A, utile a diffondere i valori del rugby, combattere il bullismo e avvicinare nuovi giovani alla disciplina.
«Tra difficoltà economiche e gestionali comuni a molte realtà sportive, il club non perde fiducia: sinergie territoriali e progetti educativi possono trasformare le difficoltà di oggi nelle basi per un futuro più solido del rugby a Sassari».