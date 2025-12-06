La Dinamo vince ancora in casa e dà ossigeno alla classifica: 85-80 su Trieste, squadra che non si è mai data per vinta nonostante abbia sempre rincorso.

Match che il Banco ha affrontato senza tre giocatori: gli infortunati Thomas e Mezzanotte e Ceron, alle prese con un virus gastrointestinale. Coach Mrsic ha potuto contare sui due nuovi innesti: qualche sprazzo di Pullen (ancora un po’ indietro) e soprattutto un Visconti che ha messo grande energia giocando persino da “4”. Mvp Marshall, non solo per i 23 punti ma per la continuità di rendimento. Bene anche McGlynn e Buie, 14 punti a testa, e Johnson (17 anche se con qualche errore banale).

Cronaca- L’iniziale equilibrio fra tiratori (Johnson e Marshall da una parte, Brown dall’altra) è rotto dall’ingresso dei cambi: i due nuovi acquisti Visconti e Pullen e il centro Vincini, reduce dall’esperienza in nazionale. Dal 15-15 del 6’ il Banco sprinta e chiude sul 30-17 grazie alla tripla allo scadere del quarto di Pullen.

Nella seconda frazione le difese diventano più toste e attente, si segna un po’ meno. Sassari mantiene il distacco in doppia cifra fino al 19’, quando Toscano mette due triple che stabiliscono il 44-37 a metà partita.

Al rientro Trieste prova a rimetterla in discussione e arriva a -3 con tripla di Ramsay. Palla dentro a McGlynn che riapre il burrone: +12 al 26’. Gli ospiti non muoiono mai e nell’ultimo quarto arrivano sino a 81-77 a 65 secondi. Pullen fa 0/2 però Marshall prende il rimbalzo offensivo e la chiude.

© Riproduzione riservata