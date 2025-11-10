Riconoscimento per l'avvocato sardo Mauro Balata, nominato Cavaliere della Roma con l'assegnazione del Premio Lino Cascioli 2025. La cerimonia è andata in scena sabato al Teatro Brancaccio di Roma, con il titolo assegnato per il suo impegno nel diffondere gli ideali sportivi e sociali.

Nei giorni scorsi, il nome di Balata è circolato con forza tra i candidati a ricoprire l'incarico di amministratore delegato della Roma. Una carica tuttora vacante e per la quale l'avvocato di Calangianus è in corsa con concrete possibilità di essere il prescelto.

Fino allo scorso anno, Balata era presidente della Lega B. Per 27 anni è stato Sostituto Procuratore della Procura Federale della Figc, fra le sue numerose cariche nel mondo del calcio anche quella di capo delegazione dell'Italia Under-21.

