L'avvocato sardo Mauro Balata diventa Cavaliere della RomaOriginario di Calangianus e presidente della Lega B fino all’anno scorso, ha partecipato al Premio Lino Cascioli 2025
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Riconoscimento per l'avvocato sardo Mauro Balata, nominato Cavaliere della Roma con l'assegnazione del Premio Lino Cascioli 2025. La cerimonia è andata in scena sabato al Teatro Brancaccio di Roma, con il titolo assegnato per il suo impegno nel diffondere gli ideali sportivi e sociali.
Nei giorni scorsi, il nome di Balata è circolato con forza tra i candidati a ricoprire l'incarico di amministratore delegato della Roma. Una carica tuttora vacante e per la quale l'avvocato di Calangianus è in corsa con concrete possibilità di essere il prescelto.
Fino allo scorso anno, Balata era presidente della Lega B. Per 27 anni è stato Sostituto Procuratore della Procura Federale della Figc, fra le sue numerose cariche nel mondo del calcio anche quella di capo delegazione dell'Italia Under-21.