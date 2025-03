Una caduta non di sella ma economica per il fantino più famoso al mondo, soprannominato "the King". Lanfranco "Frankie" Dettori ha dichiarato bancarotta. Colpa di un ontenzioso col fisco britannico. Come spiegato alla stampa: «Sono addolorato e imbarazzato. I miei consulenti non hanno trovato una soluzione col fisco. La bancarotta è una decisione importante e le conseguenze influenzeranno per molti anni la mia vita».

Figlio di Gianfranco Dettori da Serramanna, Frankie ha dominato per anni le corse nella patria del purosangue vincendo più volte le corse più prestigiose come il Derby di Epson, la Royal Ascot (l'ultima nel 2023 fa dove è stato premiato da re Carlo) e la 2000 ghinee. Ha spopolato più volte all'Arc de Triomphe, ha vinto anche negli altri continenti, in Giappone, Usa, Emirati Arabi e Sudafrica.

Si calcola che in carriera abbia vinto oltre 20 milioni di euro. Si era ritirato negli Stati Uniti, ma a questo punto potrebbe tornare in sella per vincere (e guadagnare) ancora.

