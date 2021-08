Dopo Gigio Donnarumma e dopo alcuni big del centrodestra avvistati in questi giorni agostani, nuovo ospite d’eccezione per Silvio Berlusconi a Villa Certosa.

Nella residenza in Costa Smeralda del leader di Forza Italia è infatti arrivato in visita Zlatan Ibrahimovic che, anch’egli di passaggio nell’Isola, non ha mancato di andare a trovare l’ex presidente del suo Milan.

Volti abbronzati e sorridenti, nell’occasione l’ex premier e il super bomber si sono ovviamente fatti scattare una foto di rito, mentre si stringono la mano, a beneficio dei follower sui social.

Lo scatto è stato poi postato dal fuoriclasse svedese su Instagram, con una didascalia che è tutto un programma: “La potenza non fa le cose giuste. Fa solo la storia...”.

