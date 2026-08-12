Le medaglie
12 agosto 2026 alle 19:22aggiornato il 12 agosto 2026 alle 19:23
Europei di nuoto: Ceccon e Pilato bronzo nei 200 dorso e nei 100 ranaL’atleta veneto fa anche segnare il nuovo record italiano
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Thomas Ceccon è medaglia di bronzo nella finale dei 200 dorso agli Europei di nuoto di Parigi. Il veneto fa segnare il nuovo record italiano in 1'53"96. Oro all'ungherese Hubert Kos in 1'53"08, argento al greco Apostolos Siskos in 1'53"81.
Medaglia di bronzo anche per Benedetta Pilato nei 100 metri rana donne. L'azzurra chiude in 1:05.89. Oro per Evans, argento a Mc Sharry. Lisa Angiolini chiude ottava.
(Unioneonline)
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