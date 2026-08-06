Storica impresa di Chiara Pellacani: la tuffatrice azzurra ha completato il suo en plein di ori europei, vincendo il quinto su cinque gare disputate ai campionati continentali di Parigi.

Pellacani ha chiuso il cerchio in coppia con Elisa Pizzini, vincendo la gara di sincro trampolino da 3 metri. Prima di questo oro, Pellacani aveva vinto la prova a squadre, il sincro misto 3 metri, il trampolino da 1 metro e quello da 3 metri.

«Ero consapevole del mio valore, ma in questi Europei mi sono resa conto del salto di qualità. Ho fatto tuffi ad altissimo livello e ora voglio avvicinarmi alle cinesi», ha detto Chiara dopo l’ennesima medaglia. «Alla vigilia mi immaginavo in una foto con tutte le medaglie d'oro al collo», ha svelato la tuffatrice romana.

(Unioneonline)

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