Valentina Vezzali al Forte Village: «Siamo la roccaforte dello sport italiano»Il meglio della scherma nell’Isola per uno stage internazionale, dove la pluricampionessa olimpica ha da anni la propria Academy
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Nell’Isola Valentina Vezzali è di casa da anni, grazie alla propria Academy che ogni estate è attiva al Forte Village. Ma c’è di più: mentre la scherma continua a scegliere Cagliari per grandi eventi internazionali, il resort di Santa Margherita di Pula, a pochi giorni dalla conclusione dei campionati del mondo a Hong Kong, ha invitato altri campioni, dall’olimpionica e iridata americana Lee Kiefer al giapponese Kyosuke Matsuyama, in una nuova iniziativa.
Un clinic internazionale di alto livello per il quale sono stati coinvolti anche i giovani tiratori sardi del Cus Cagliari. È stata anche l’occasione per incontrare la leggendaria campionessa azzurra di fioretto, la cui intervista uscirà domani, 6 agosto, su L’Unione Sarda.