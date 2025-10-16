C’è anche un anglo arabo allevato in Sardegna tra i partecipanti ai Campionati mondiali di concorso completo riservati ai giovani cavalli che da oggi a domenica animeranno gli impianti di Le Lion d’Angers in Francia.

Si tratta di Dolmen AA, lo stallone anglo figlio di Bonaparte N e Viddalba da O’Pif d’Ivraie, nato nell’azienda regionale Tanca Regia e allevato dai Servizi Ippici dell’Agris, l’attuale ASVI Sardegna.

Dolmen AA parteciperà al concorso CH-M-YH-CCI2*-L dei Mondiali nella categoria di 6 anni. Tre le prove da sostenere il dressage domani, sabato il cross, col percorso in campagna, e domenica il salto ostacoli.

Sotto la sella del cavaliere Nicola Datti e la sapiente guida del Generale Francesco Azzaro, Dolmen ha sviluppato un’eccellente carriera nel Concorso completo di equitazione su campi nazionali e internazionali, distinguendosi costantemente, grazie al suo straordinario equilibrio, al coraggio e all’affidabilità, soprattutto nelle prove di campagna, e confermando la particolare attitudine della razza anglo araba nella disciplina del completo e la grande qualità dell’allevamento della Sardegna.

Dolmen AA è uno dei tre cavalli italiani, insieme a Kantos dei Preziosi e Orlando, che partecipano alla 40esima edizione del Mondiale in terra di Francia.

