Marko Rog ripiomba nell’incubo: il centrocampista croato si è nuovamente infortunato al ginocchio destro, dopo aver riassaporato, anche se per pochi minuti, il campo, dopo 220 giorni di stop.

Gli accertamenti cui il centrocampista del Cagliari è stato sottoposto dopo l’amichevole disputata ieri dai rossoblù ad Augusta contro l'Augsburg, effettuati presso la clinica "Korian" di Quartu, hanno infatti evidenziato “la completa rottura del neo legamento crociato anteriore del ginocchio destro, impiantato dal professor Christian Fink presso la clinica Hochrum di Innsbruck lo scorso dicembre”.

Per lo sfortunatissimo Rog, che aveva subìto lo stesso infortunio contro la Roma proprio nel dicembre 2020 e che era stato costretto a restare fermo per mesi, si profila dunque una nuova, lunga sosta forzata.

Quanto alle ipotesi sui tempi di recupero, si aspettano ulteriori accertamenti e valutazioni specialistiche.

Una tegola sia per il giocatore sia per mister Semplici, che contava sul croato per costruire il centrocampo titolare in vista dell’inizio del campionato.

(Unioneonline/l.f.)

