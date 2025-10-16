Archiviata la prima vittoria stagionale, la Nuova Icom San Salvatore Selargius torna in campo con l’obiettivo di dare continuità ai progressi mostrati nell’ultimo turno. Sabato (palla a due alle 18) le giallonere saranno di scena al PalaMacchia di Livorno contro il Jolly Acli, nella terza giornata della Serie A2 Femminile.

Il successo contro Salerno ha rappresentato una spinta importante per il gruppo di coach Maslarinos, bravo a reagire dopo un inizio complicato. A decidere la sfida con le campane è stato un parziale di 15-2 in avvio di ultimo quarto e la grande prova dell’argentina classe 2007 Isabella Ingenito, autrice di 23 punti e 6 triple.

«Il nostro lavoro difensivo nel secondo tempo è stato la chiave - racconta Ingenito - io ho solo cercato di sfruttare le occasioni create dal gioco di squadra. È stato bello contribuire alla prima vittoria».

Alla sua terza stagione a Selargius, la giovane esterna albiceleste sta vivendo un momento di crescita importante: «Sento tanta fiducia attorno a me - aggiunge - e voglio ripagarla con l’impegno e la continuità».

Il San Salvatore si troverà di fronte una formazione esperta e ambiziosa. Il Jolly Acli Livorno, guidato da coach Walter Angiolini, può contare su giocatrici di spessore come Botteghi, Miccio, Marangoni e la portoghese Cruz Ferreira. Dopo la sconfitta all’esordio contro Moncalieri, le toscane hanno reagito alla grande battendo Costa Masnaga per 94-65 con ben sei atlete in doppia cifra.

«Sarà un test importante - conclude Ingenito - Livorno ha talento ed esperienza, ma noi proveremo con la nostra spensieratezza a metterle in difficoltà per tutti i 40 minuti».

