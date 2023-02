È stata inaugurata oggi a Firenze l’associazione Davide Astori, intitolata all’ex rossoblù e capitano della Fiorentina scomparso a soli 31 anni il 4 marzo 2018.

Presentata nella Sala d'Arme di Palazzo Vecchio, alla presenza della famiglia e di numerose autorità, si pone come obiettivo lo studio e la diffusione della storia, dei principi e dei valori legati alla cultura del calcio. In calendario l’organizzazione di giornate studio collegate a materie scientifiche, giuridiche ed economiche, in occasione delle quali si raccoglieranno fondi da destinare a finalità benefiche. «È un momento particolare, pensavamo da tempo a un’iniziativa simile in nome di Davide. Non è un caso che l'associazione sia nata a Firenze, per noi è una seconda casa», ha dichiarato Bruno Astori, fratello di Davide.

«Questa giornata – ha commentato il sindaco Dario Nardella – la ricorderemo per tanto tempo. Il progetto è bellissimo, è la naturale evoluzione di questi anni in cui Firenze non ha più il suo Davide. L'associazione serve a dare continuità, solidità ai tanti progetti già nati. Io raramente ho avuto un vero rapporto personale con i calciatori della Fiorentina ma con Davide lo avevo costruito, c'era un rapporto di rispetto e stima». «L'associazione è uno strumento snello, molto concreto che può servire a costruire una rete di relazioni – ha aggiunto il primo cittadino –. Sosterremo l'attività dell'associazione, con le nostre risorse». Tra i presenti l'assessore allo sport, Cosimo Guccione: «Sapere che questo progetto porterà il suo nome è bello, sono sicuro che appassionerà le persone che lo hanno conosciuto».

