Si chiude la Coppa d’Africa per Joseph Liteta, mentre per Zito Luvumbo l’unica speranza è un ripescaggio (difficile) fra le migliori terze. Lunedì negativo per i due giocatori del Cagliari impegnati nel torneo in corso in Marocco, entrambi titolari nelle sfide della terza giornata.

Luvumbo nel tardo pomeriggio ha giocato 64’ in Angola-Egitto 0-0, prima di essere sostituito da Benson. Nonostante gli avversari fossero già qualificati, l’Angola non è riuscita né a vincere né a segnare e chiude il girone con 2 punti: per passare agli ottavi l’unica speranza è che dal Gruppo C, in programma domani alle 17, la terza abbia meno punti o una classifica avulsa peggiore (al momento è Nigeria 6, Tunisia 3, Tanzania e Uganda 1 con Tanzania-Tunisia e Uganda-Nigeria in programma). Nel caso accederebbe agli ottavi come ultima migliore terza.

Per Liteta invece la Coppa d’Africa è già finita. Lo Zambia in serata ha perso 0-3 col Marocco padrone di casa e così sono sfumate le possibilità di qualificazione, chiudendo all’ultimo posto con 2 punti. Il centrocampista del Cagliari, partito titolare, è stato sostituito all’intervallo (sullo 0-2) in quella che è stata la sua unica apparizione nel torneo.

(Unioneonline)

