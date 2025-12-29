Coppa d’Africa amara per il Cagliari: Liteta eliminato, per Luvumbo resta una speranzaZambia ultimo, l’Angola può qualificarsi solo come ultima delle migliori terze
Si chiude la Coppa d’Africa per Joseph Liteta, mentre per Zito Luvumbo l’unica speranza è un ripescaggio (difficile) fra le migliori terze. Lunedì negativo per i due giocatori del Cagliari impegnati nel torneo in corso in Marocco, entrambi titolari nelle sfide della terza giornata.
Luvumbo nel tardo pomeriggio ha giocato 64’ in Angola-Egitto 0-0, prima di essere sostituito da Benson. Nonostante gli avversari fossero già qualificati, l’Angola non è riuscita né a vincere né a segnare e chiude il girone con 2 punti: per passare agli ottavi l’unica speranza è che dal Gruppo C, in programma domani alle 17, la terza abbia meno punti o una classifica avulsa peggiore (al momento è Nigeria 6, Tunisia 3, Tanzania e Uganda 1 con Tanzania-Tunisia e Uganda-Nigeria in programma). Nel caso accederebbe agli ottavi come ultima migliore terza.
Per Liteta invece la Coppa d’Africa è già finita. Lo Zambia in serata ha perso 0-3 col Marocco padrone di casa e così sono sfumate le possibilità di qualificazione, chiudendo all’ultimo posto con 2 punti. Il centrocampista del Cagliari, partito titolare, è stato sostituito all’intervallo (sullo 0-2) in quella che è stata la sua unica apparizione nel torneo.
(Unioneonline)