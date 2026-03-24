Tra sorrisi e qualche rammarico va in archivio, parlando delle formazioni "Anglogalluresi", il 12° turno del girone B del campionato di Promozione. Un turno che è coinciso, con 5 giornate di anticipo, con il ritorno in Eccellenza della squadra Algherese, guidata in panchina dal quel grande stratega del calcio, che risponde al nome di Mauro Giorico. È proprio fermandoci nella parte più nobile della classifica che incontriamo il Coghinas (49): la formazione di Congiu ha visto sfumare nel recupero la possibilità, tenuta in piedi da un superlativo Carbonara, portiere locale, di chiudere in parità il confronto con l'Arzachena.

In ogni caso, seppur in coabitazione con l'Usinese, i ragazzi di Santa Maria, riescono a conservare il 4° posto. Gli Smeraldini (44), aggiudicandosi i 3 punti, dovrebbero così aver "coronato" l'idillio con l'aritmetica, per ciò che concerne la quota salvezza. A quota 46, che equivale al 6° posto, in ottica privilegiata riguardo l'inserimento nel discorso play off, il Luogosanto, che nonostante la battuta d'arresto in casa della neo promossa, ha tutt'altro che accantonato l'intenzione di lottare per farne parte.

Del resto nel piccolo centro dell'alta Gallura, poco più di 1700 anime, far parte del lotto di squadre che militano in Promozione, e con risultati più che apprezzabili, è un vanto e un motivo di orgoglio. Così come lo é essere considerata la roccaforte dei simpatizzanti e oltre, della " Beneamata", meglio conosciuta come Internazionale di Milano. Società di calcio e Città, in cui un suo illustre conterraneo, il dottor Cossu, svolse nel secolo scorso la mansione di medico sociale, appunto dell' Inter. Dopo questo intermezzo tra presente e passato, terminiamo parlando delle restanti 2 rappresentanti del territorio: San Giorgio Perfugas e Castelsardo.

Sia la prima citata che la successiva si trovano attualmente a pari punti 35, condividendo così l'undicesima posizione. L'undici di Perfugas ha ottenuto un ottimo pareggio nella difficile trasferta di Ozieri, contro quell'Ozierese 55, che non a caso occupa la terza poltrona della graduatoria. Davvero basilare, per ciò che riguarda la lotta per allontanarsi dai play out, é stata poi la vittoria ottenuta dai Castellanesi in quel di Macomer, nel confronto con la Macomerese. Per le due compagini accomunate oltre che dalla classifica, anche dai colori sociali rossoblu, le strada verso la salvezza, vantando attualmente 3 lunghezza di vantaggio dai play out, risulta essere meno complicata. Questo a patto che, nelle prossime gare, la determinazione e l'attenzione rimangono sempre al massimo .

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