Anche la Promozione regala una domenica di grande calcio, con quattro squadre che si giocano tutto tra le mura amiche e lontano da casa, tra la speranza di avanzare e l'incubo della retrocessione.

Il piatto forte del pomeriggio è la gara secca del secondo turno playoff nel Girone A: alle 17 sul campo "L'Annunziata" il Castiadas ospita la Villacidrese. Gli uomini di Diego Mingioni arrivano carichi dopo aver eliminato il Guspini al turno precedente, mentre il Castiadas attendeva direttamente questa fase da seconda classificata del girone. In caso di parità al termine dei novanta minuti si disputeranno due tempi supplementari, e persistendo l'equilibrio passerà la squadra con il miglior piazzamento finale in campionato: in questo scenario il vantaggio sarebbe del Castiadas, in quanto seconda classificata. La vincente accederà al terzo e ultimo turno — gara di andata e ritorno — dove incontrerà la vincente del Girone B. Vale la pena ricordare che i playoff di Promozione non danno diritto alla promozione diretta in Eccellenza, ma la graduatoria finale potrà essere utilizzata per eventuali ripescaggi nella stagione 2026/2027. Nel Girone B, intanto, non si gioca: il Bonorva, già campione della Coppa Italia di Promozione 2025/2026, vinta in finale proprio contro il Castiadas per 2-1, accede direttamente al terzo turno grazie a un vantaggio superiore ai dieci punti sulla terza classificata, l'Usinese.

Sul fronte playout le gare sono di ritorno. Nel Girone A alle 16 il Pirri riceve l'Ovodda al campo "Mulinu Becciu" di Cagliari: l'andata era terminata 1-1. Non sono previsti tempi supplementari e, in caso di parità complessiva al termine delle due gare, retrocede la squadra peggio classificata al termine del campionato regolare, ovvero proprio l'Ovodda. Per i nuoresi non esistono quindi risultati utili: devono vincere a tutti i costi per tornare a casa con la salvezza in tasca.

Nel Girone B alle 16 il Li Punti ospita lo Stintino sul proprio campo di Sassari, forte del prezioso 4-2 conquistato all'andata in casa avversaria. I sassaresi godono di un vantaggio di due reti nell'aggregato e possono permettersi persino di perdere con due reti di scarto, poiché in caso di parità complessiva di reti — senza supplementari previsti — sarebbe comunque lo Stintino, peggio classificato al termine del campionato, a retrocedere. I biancocelesti si trovano quindi davanti a un'impresa proibitiva: devono vincere con almeno tre gol di scarto per strappare la salvezza. Tutto lascia presagire una gara aperta e combattuta, ma i numeri parlano chiaro: il Li Punti parte con un piede e mezzo già in salvo.

Appuntamento infine per lunedì 11 maggio alle 17 nella sede del Comitato Regionale Sardegna, dove si terrà il sorteggio per definire il programma del terzo turno playoff di Promozione.

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