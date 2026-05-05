Playoff Eccellenza, la sfida Tempio-IlvamaddalenaIl match allo stadio Manconi
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Gran calcio oggi alle 16: allo stadio Manconi si gioca Tempio-Ilvamaddalena dei playoff di Eccellenza. Domenica scorsa hanno eliminato domenica scorsa la Nuorese. Oggi il primo impegno di finale in casa per i galletti di Giuseppe Cantara. Domenica la gara di ritorno a La Maddalena.
Uno scontro fra due nobili del calcio sardo con lunghe esperienze in Serie D e Serie C2. La vincente del doppio confronto di oggi e domenica accederà ai playoff nazionale che potrebbero garantire un altro posto in Serie D per la Sardegna dopo la promozione dell'Ossese. Atteso per oggi a Tempio il pubblico delle grandi occasioni.
In caso di parità sia nei risultati sia nel computo totale delle reti al termine delle due gare, sono previsti i tempi supplementari. I caso di parità nelle due gare, sarà l'Ilva ad accedere alla fase nazionale, come meglio classificata al termine del campionato.