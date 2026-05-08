Anche la Seconda Categoria entra nella fase più calda della stagione. Domenica 10 maggio si disputano le gare di ritorno del primo turno dei playoff e dei playout, con verdetti che potrebbero arrivare già al fischio finale o, in alcuni casi, addirittura ai calci di rigore.

Sul fronte playoff il regolamento è chiaro: in caso di parità di risultati e reti nel computo complessivo delle due gare non sono previsti tempi supplementari, e si andrà direttamente ai tiri di rigore per stabilire chi accede al turno successivo.

Nella gara più equilibrata, il Monreale Calcio riceve la Busachese in casa avendo vinto l'andata per 2-1: ai sangavinesi basta un pareggio per passare, mentre la Busachese deve vincere. Discorso analogo per La Salle, che dopo il successo per 1-0 a Domusnovas ospita il ritorno con un vantaggio importante. Più netto lo svantaggio del Calagonone, che ha perso l'andata in casa del Golfo Aranci per 2-0 e si trova ora a dover rimontare due reti in trasferta per restare in corsa: impresa difficile, ma non impossibile. Stesso scenario per la Minerva, sconfitta 1-0 dall'Ottava all'andata e costretta a vincere in casa propria per riaprire i giochi.

Sul fronte playout la situazione è ancor più intricata, con sette gare di ritorno che definiranno chi retrocederà in Terza Categoria. Il regolamento non prevede supplementari: in caso di parità aggregata scende la peggio classificata, ovvero la tredicesima. Tra le gare più aperte spicca quella tra La Pineta e Johannes: i giallorossi hanno vinto l'andata per 2-1 e ospitano il ritorno, ma la La Pineta può salvarsi anche con una vittoria di misura, mentre una sconfitta con qualsiasi risultato la condannerebbe. Completamente da rifare invece il discorso nei confronti di Santa Vittoria Esterzili e Virtus Villamar, che si erano divise all'andata con un 2-2: domenica la gara di ritorno è in casa della Santa Vittoria Esterzili, con la 13esima (Virtus Villamar) classificata destinata a retrocedere in caso di ulteriore parità. Stesso discorso per Ruinas 81 e Folgore, ferme sul 2-2 dell'andata: il ritorno è in casa della Ruinas, e anche qui tutto è ancora da decidere.

Situazione invece già compromessa per il Bolotanese, travolto per 4-0 dalla Narboliese all'andata: servirebbero un'autentica impresa, ovvero vincere con almeno quattro reti di scarto, altrimenti la retrocessione sarà matematica. Simile la posizione del Viddalbese, sotto per 3-1 dopo la gara d'andata contro il Tzaramonte: devono vincere con tre gol di scarto. L’Ilbono, dopo aver vinto 1-0 all’andata, contro l’Osini può permettersi di perdere con un gol di scarto.

La Budonese parte avvantaggiata dopo il successo per 1-0 contro il Loiri. Domenica il ritorno è al campo Vincentelli di Loiri Porto San Paolo, e i padroni di casa devono vincere per salvarsi.

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