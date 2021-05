Potrebbe decidersi oggi la promozione in Serie D dell'Atletico Uri. Un pareggio o meglio una vittoria, consentirebbe alla capolista di Massimiliano Paba di agguantare virtualmente la Serie D.

Oggi alle 16 la capolista affronta l'Ossese, seconda della classe a nove punti di svantaggio. L’ultimo scoglio per la promozione in Serie D: finora l'Uri ha sempre vinto. All’Ossese spetta il compito di rianimare il mini torneo composto da appena otto squadre.

Chelo e compagni, che attraversano un buon momento, ci vogliono provare. Dirige l’incontro di cartello Andrea Senes di Cagliari, assistito da Diego Massa di Carbonia e Mauro Ignazio Cordeddu di Cagliari.

Al comunale “San Biagio” di Villasor, la San Marco di Assemini riceve il Castiadas. Due formazioni intenzionate a chiudere in maniera positiva la stagione anche in ottica futura. Sarrabesi che però avevano sicuramente tutt’altre ambizioni. Il Castiadas scenderà in campo privo di alcuni titolari. Arbitra Eleonora Pili di Cagliari.

A Olbia si affrontano Porto Rotondo e Nuorese. I bianchi sono reduci dall’ottima prestazione contro i primi della classe e proveranno a fare risultato con i barbaricini. Anche la squadra di Marco Sanna attraversa un buon momento. Dirige Marco Ferrara di Roma.

Chiude Guspini-Bosa. I biancorossi di Giampaolo Murru puntano alla seconda posizione. Il Bosa è alla ricerca del primo successo stagionale. Dirige la gara Marco Medda di Cagliari.

© Riproduzione riservata