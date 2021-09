Continua a rinforzarsi l’Arbus (Eccellenza). Alla corte di Nunzio Falco arrivano il centrocampista Marcos Minardi (classe 1993), i difensori Paolo Baggini (2000) e Sem Kamana (1993), gli attaccanti Hernan Salazar (1990) ed Enrico Valluzzi (2000) e il portiere Lorenzo Cappai (2002). Dopo la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia, la squadra granata domenica scorsa ha conquistato un punto d’oro sul campo del Budoni nella prima giornata di campionato. L’obiettivo è quello di una salvezza tranquilla. Domenica prossima (seconda giornata) è in programma l’esordio casalingo contro il Ghilarza.

In Promozione, il Tonara ha blindato il bomber Tore Boi nonostante richieste da categorie superiore. Il portiere Riccardo Pisu (2003) ha firmato per il La Palma. Il Seui, guidato dall’ex portiere del Pisa, Giampaolo Grudina, ha tesserato il difensore Bebo Palmas, ex Seulo, Villacidrese e Sinnai. Sulla panchina del Quartucciu confermati Daniel Carboni e Giuseppe Zunnui.

